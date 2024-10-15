Ликвидация «Дельта Банка» завершилась в Беларуси. Это следует из определения по делу 1−12Б/2015, которое было принято экономической коллегией Верховного суда 30 сентября 2024 года. Информация об этом размещена на официальном портале Единого государственного реестра сведений о банкротстве.
Говорится, что определение о завершении ликвидационного производства в отношении ЗАО «Дельта Банк» является основанием для того, чтобы внести записи о ликвидации в Единый государственный регистр юридических лиц, а также в реестр индивидуальных предпринимателей.
Сказано, что с момента внесения записи об исключении должника из указанного регистра Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц лишается полномочий управляющего. Уточняется, что ликвидационное производство считается завершенным, а «Дельта Банк» — ликвидированным.
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