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Ликвидация «Дельта Банка» завершилась в Беларуси

В Беларуси ликвидировали «Дельта Банк»
Источник: Комсомольская правда

Ликвидация «Дельта Банка» завершилась в Беларуси. Это следует из определения по делу 1−12Б/2015, которое было принято экономической коллегией Верховного суда 30 сентября 2024 года. Информация об этом размещена на официальном портале Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Говорится, что определение о завершении ликвидационного производства в отношении ЗАО «Дельта Банк» является основанием для того, чтобы внести записи о ликвидации в Единый государственный регистр юридических лиц, а также в реестр индивидуальных предпринимателей.

Сказано, что с момента внесения записи об исключении должника из указанного регистра Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц лишается полномочий управляющего. Уточняется, что ликвидационное производство считается завершенным, а «Дельта Банк» — ликвидированным.

Ранее Raiffeisen Bank вышел из состава собственников белорусского Приорбанка: «Подписал соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов».

Тем временем квартиры в новом районе на месте военного городка в минской Масюковщине будут стоить до $650 за квадратный метр.