Всего три дня: музей «Поезд Победы» начал работу в Новосибирской области

Как отметила замгубернатора Валентина Дудникова, сохранение исторической правды о войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения — приоритетные направления работы Правительства Новосибирской области. «Экспозиция уникальная, “Поезд Победы” является единственным в мире иммерсивным музеем, и это не только сплав традиций и технологий — это, прежде всего, музей эмоций. Любой человек, приходящий сюда испытывает эмоции как ретроспективного плана, погружаясь в эпоху, так и личные. Интересно отметить, что в поезде есть герои, которые встречаются совсем молодыми и маленькими в начале поезда, а затем мы встречаем их уже повзрослевшими, искалеченными событиями войны. Наверное именно поэтому “Поезд Победы” — это непарадная история целой эпохи, которая выражена в мгновениях, жестах, воссозданных событиях», — подчеркнула замгубернатора. Уникальный «Поезд Победы», приехавший в Новосибирскую область в преддверии юбилея Великой Победы, воссоздает историческую реальность благодаря современным технологиям. Посетители выставки, следуя через 10 тематических вагонов «Поезда Победы», видят первые дни войны, сражения на фронте, тотальные разрушения, спасение в санитарном поезде раненых, ужасы концлагерей. Завершается экспозиция вагоном с ликующими солдатами, возвращающимися в День Победы домой. Сопровождает выставку аудиогид, в котором звучит рассказ 19-летней участницы Великой Отечественной войны Лидии. Она в таком юном возрасте являлась машинистом поезда. Героиню озвучила заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.