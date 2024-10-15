Новосибирцы всё чаще беспокоятся численностью трудовых мигрантов в области

Вопрос о количестве трудовых мигрантов в Новосибирской области остаётся одним из самых обсуждаемых в регионе. Новое исследование, проведенное сервисом HeadHunter, проливает свет на настроения горожан по этому поводу.
Согласно данным опроса HeadHunter, проведённого среди жителей Новосибирска и области, 77% респондентов считают количество трудовых мигрантов в регионе чрезмерным. Этот показатель значительно вырос по сравнению с предыдущими исследованиями, демонстрируя увеличение на 26%. Наиболее острым недовольство проявляется в таких сферах, как транспорт и логистика, автобизнес, безопасность и строительство.
Тем не менее, не все разделяют подобное мнение. 14% опрошенных считают, что численность иностранных работников соответствует текущим потребностям рынка труда. Значительная часть респондентов (70%) связывают привлечение мигрантов с их готовностью работать в условиях, непривлекательных для местных жителей, а 59% отмечают согласие мигрантов на более низкую заработную плату.
Существуют различные взгляды на допустимые сферы занятости для мигрантов. 29% респондентов считают, что иностранные работники могут быть привлечены к выполнению неквалифицированных работ, в то время как 25% допускают их трудоустройство в любых областях с дефицитом кадров. Вместе с тем, 34% новосибирцев категорически против привлечения мигрантов к работе в регионе.
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