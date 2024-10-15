Новосибирцы всё чаще беспокоятся численностью трудовых мигрантов в области

Существуют различные взгляды на допустимые сферы занятости для мигрантов. 29% респондентов считают, что иностранные работники могут быть привлечены к выполнению неквалифицированных работ, в то время как 25% допускают их трудоустройство в любых областях с дефицитом кадров. Вместе с тем, 34% новосибирцев категорически против привлечения мигрантов к работе в регионе.