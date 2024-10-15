В Новосибирске ограничили движение по Советской и Зыряновской

В Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Об этом во вторник, 15 октября сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.
Так, проезжая часть улицы Зыряновской возле жилого дома № 121 неподалёку от пересечения с Гурьевской стала уже на 6 метров до 26 октября.
Кроме того, до конца октября стали уже два участка улицы Советской. На 7 метров — на перекрёстке в Вокзальной магистралью, и на 3,5 метра — возле здания № 25.
«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассах», — уточнили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на два дня закроют для движения одну из полос Димитровского моста.