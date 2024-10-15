Глава Минкурортов Крыма рассказал о популярных видах отдыха на полуострове

О них в беседе с корреспондентом «МК» рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Глава Минкурортов отметил, что на полуострове развивается гастрономический туризм. По его информации, в 10 раз увеличилось количество экскурсий в такие заведения, как улиточные и мидийно-устричные фермы.
«Это одно из самых популярных направлений», — поделился Ганзий.
Кроме этого, в республике активно развивается винный туризм и сельский туризм. Без внимания не остаются и местные сыроварни. Внимание туристов привлекают и наши сады.