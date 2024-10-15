1699 многоквартирных домов и 207 соцобъектов подготовили к зиме в Сочи

В Сочи к отопительному сезону полностью готовы 207 социально значимых учреждений и 1699 многоквартирных домов. После тщательной проверки все они получили паспорта готовности, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.
«К холодам инфраструктуру ЖКХ на курорте начали готовить поэтапно еще с мая, чтобы обеспечить комфорт для жителей и туристов в летний и бархатный сезоны», — написал глава Сочи в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что работа по подготовке к зиме находится на стадии завершения. На курорте продолжаются проверки совместно со специалистами Ростехнадзора.
Полностью завершить подготовку Сочи к зиме планируется к ноябрю.
Ранее сообщалось, что на курорте по региональной программе отремонтировали 58 многоквартирных домов.