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1699 многоквартирных домов и 207 соцобъектов подготовили к зиме в Сочи

Подготовка к отопительному сезону в Сочи полностью завершится к ноябрю.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи к отопительному сезону полностью готовы 207 социально значимых учреждений и 1699 многоквартирных домов. После тщательной проверки все они получили паспорта готовности, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

«К холодам инфраструктуру ЖКХ на курорте начали готовить поэтапно еще с мая, чтобы обеспечить комфорт для жителей и туристов в летний и бархатный сезоны», — написал глава Сочи в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что работа по подготовке к зиме находится на стадии завершения. На курорте продолжаются проверки совместно со специалистами Ростехнадзора.

Полностью завершить подготовку Сочи к зиме планируется к ноябрю.

Ранее сообщалось, что на курорте по региональной программе отремонтировали 58 многоквартирных домов.

ЖКХ