Западный ветер принёс дым в Хабаровск

На островах у Хабаровска, где вахту несут спасатели, по последним данным, возгораний пока нет. Отметим, что в 14 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим. На данных территориях запрещено разводить открытый огонь, проводить любые огневые работы. Опасно использовать и отставлять легковоспламеняющиеся вещества, стекло на открытой местности. Владельцам частных домов, садовых и земельных участков следует убрать весь горючий мусор и сухую траву, как на своей территории, так и на прилегающей.