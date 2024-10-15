Западный ветер принёс дым в Хабаровск

К вечеру вторника, 15 октября, жители Хабаровска заметили существенное задымление воздуха в краевой столице. Как уточнили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном главке МЧС России, дым в город, скорее всего, принёс ветер западного направления с соседних территорий. Там сохраняются палы сухой растительности. При высокой влажности воздуха дым концентрируется ещё сильнее.
Продолжаются ландшафтные пожары и в Хабаровском крае. Накануне только вдоль трассы «Уссури» борьба велась сразу с десятком возгораний травы. Так, пожарные в ночь с 14 на 15 октября отстояли от огня посёлок Дормидонтовка в Вяземском районе Хабаровского края. Ландшафтный пожар угрожал жилым домам и пилораме, в результате чего потребовалось вмешательство экстренных служб. Пал сухой травы распространился со стороны села Капитоновка.
На островах у Хабаровска, где вахту несут спасатели, по последним данным, возгораний пока нет. Отметим, что в 14 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим. На данных территориях запрещено разводить открытый огонь, проводить любые огневые работы. Опасно использовать и отставлять легковоспламеняющиеся вещества, стекло на открытой местности. Владельцам частных домов, садовых и земельных участков следует убрать весь горючий мусор и сухую траву, как на своей территории, так и на прилегающей.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Так, частные лица заплатят до 20 тысяч рублей, должностные — до 60 тысяч, а юридические — до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.
Есть надежда, что идущий к Приамурью циклон с мокрым снегом улучшит ситуацию с природными пожарами.