Аэропорт Усть-Илимска с 2025 года будет принимать крупные воздушные судна

В аэропорт Усть-Илимска с начала 2025 года будут летать самолеты, в которые помещается более 20 пассажиров. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, все необходимые документы для перевода в другой класс гражданской авиации уже подготовили. Теперь аэродром имеет свидетельство о государственной регистрации и полностью готов к приему крупных воздушных суден.
— По результатам конкурса выберут аваиакомпанию, которая будет получать субсидии на выполнение авиарейса по направлению Иркутск — Усть-Илимск — Иркутск на следующий год. Программа полетов составит 364 рейса, они будут выполняться ежедневно, — отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золоторева.
Напомним, аэропорт построили еще в 1970 годах, позже забросили, оборудование и постройку продали. Однако в 2013 году было решено вновь возобновить полеты. Сейчас самолеты из Иркутска до Усть-Илимска и обратно летают пять раз в неделю, в один борт вмещается 15 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 октября в некоторых районах Иркутска сожгут сухую траву.