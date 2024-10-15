Аэропорт Усть-Илимска с 2025 года будет принимать крупные воздушные судна

В аэропорт Усть-Илимска с начала 2025 года будут летать самолеты, в которые помещается более 20 пассажиров. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, все необходимые документы для перевода в другой класс гражданской авиации уже подготовили. Теперь аэродром имеет свидетельство о государственной регистрации и полностью готов к приему крупных воздушных суден.