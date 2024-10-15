«Дуэль на роялях, опера и сюиты»: в Калининграде пройдёт фестиваль «Джаз в филармонии»

В течение недели на сцене будут звучать шедевры джазовой музыки в исполнении известных российских и калининградских групп, оркестров и солистов. Жители и гости города смогут посетить звёздную дуэль на роялях, услышать сюиту из балета «Щелкунчик» и фантазии на тему из оперы «Евгений Онегин». На сцене также прозвучат произведения Олега Лундстрема, Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина.