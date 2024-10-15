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«Дуэль на роялях, опера и сюиты»: в Калининграде пройдёт фестиваль «Джаз в филармонии»

Концерты состоятся с 9 по 17 ноября.

Источник: Reuters

В Калининграде пройдёт международный фестиваль «Джаз в филармонии». Концерты состоятся с 9 по 17 ноября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областной филармонии.

В течение недели на сцене будут звучать шедевры джазовой музыки в исполнении известных российских и калининградских групп, оркестров и солистов. Жители и гости города смогут посетить звёздную дуэль на роялях, услышать сюиту из балета «Щелкунчик» и фантазии на тему из оперы «Евгений Онегин». На сцене также прозвучат произведения Олега Лундстрема, Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина.

Программа фестиваля.

  • Суббота, 9 ноября — концерт «Под флагом Лундстрема». В программе —джазовые хиты Олега Лундстрема, Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Андрея Эшпая, Бориса Фрумкина и других композиторов.
  • Воскресенье, 10 ноября — концерт «Самый настоящий джаз» в исполнении трио «Столичное». В программе — мелодии Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Коула Портера и других великих джазменов.
  • Среда, 13 ноября — история в двух актах «Между классикой и джазом». В программе — фантазии на темы из оперы «Евгений Онегин», сюиты из балета «Щелкунчик», интерпретации Маленькой увертюры, Марша, Танца феи Драже и другие.
  • Суббота, 16 ноября — выступление ансамбля студентов Московской государственной консерватории имени Чайковского «Звук» и джазового ансамбля «Акцент».
  • Воскресенье, 17 ноября — звёздная дуэль «К роялю, сэр!». Выступление двух джазовых пианистов: народного артиста России Даниила Крамера и лауреата международных конкурсов Валерия Гроховских.

Международный фестиваль «Джаз в филармонии» пройдёт в Калининграде в 21 раз. Впервые он состоялся в 2004 году. В фестивале участвуют известные коллективы и исполнители из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

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музыка