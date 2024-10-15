Отмечается, что приманки будут разбрасываться с помощью самолетов. В связи с этим людям не рекомендуют бывать в местах полета авиации, чтобы не получить травмы от падающей вакцины.
Также не следует брать блистеры руками при их обнаружении. Если вакцина для животных все же попадет на кожу, нужно промыть участки тела водой, а также обработать 2% раствором питьевой соды.
В Минском районе самолеты будут разбрасывать вакцину против бешенства
Для проведения профилактики бешенства у диких животных с 15 октября в Минском районе будет проводиться их иммунизация с помощью специальных приманок, сообщают региональные СМИ.
Отмечается, что приманки будут разбрасываться с помощью самолетов. В связи с этим людям не рекомендуют бывать в местах полета авиации, чтобы не получить травмы от падающей вакцины.