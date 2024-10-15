В Минском районе самолеты будут разбрасывать вакцину против бешенства

Отмечается, что приманки будут разбрасываться с помощью самолетов. В связи с этим людям не рекомендуют бывать в местах полета авиации, чтобы не получить травмы от падающей вакцины.



Также не следует брать блистеры руками при их обнаружении. Если вакцина для животных все же попадет на кожу, нужно промыть участки тела водой, а также обработать 2% раствором питьевой соды.