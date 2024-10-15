Милиция пообещала 17 дней ходить по домам белорусов: зачем и к кому проявят особенное внимание?

Как отмечено в публикации, связано это с проведением акции, направленной на предупреждение пожаров в жилищах и, как следствие, гибели людей. Приходить милиционеры будут с 14 по 30 октября. Правоохранители расскажут о том, чем может обернуться несоблюдение правил безопасности, также обратят внимание на угрозы, связанные с оставлением детей без присмотра и злоупотреблением спиртными напитками.



Особое внимание будет проявлено к одиноким пожилым, инвалидам и многодетным семьям. Также сотрудники органов внутренних дел нанесут визиты к семьям, где, согласно поступившей информации, дети находятся в социально опасном положении. Кроме того, под прицелом окажутся граждане, ведущие асоциальный образ жизни и злоупотребляющие спиртным. Проверят и дома, где проживают престарелые люди со взрослыми детьми, поведение которых вызывает опасения.