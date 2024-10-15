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Эндокринолог из Уфы рассказала о продуктах, которые негативно сказываются на половом влечении

Врач из Уфы назвала топ-6 групп продуктов, которые снижают либидо
Источник: Комсомольская правда

Главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Башкирии Алия Насыртдинова назвала шесть групп продуктов, которые снижают либидо. Специалист рассказала о них в беседе с UfaTime.ru.

По словам врача, негативно на половое влечение влияют:

1. Алкоголь — в больших количествах снижает уровень тестостерона и ухудшает сексуальную функцию.

2. Обработанные продукты — например, фастфуд, содержащий много сахара и трансжиров.

3. Сахар, высокий уровень которого в крови влияет на уровень половых гормонов.

4. Соевые продукты содержат фитоэстрогены — при употреблении в больших количествах они снижают уровень тестостерона.

5. Молочные продукты.

6. Жирные нарезки мяса — в них в больших количествах содержатся насыщенные жиры, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и, как следствие, на либидо.

Как отметила Насыртдинова, для повышения либидо нужно включать в рацион свежие и натуральные продукты — какие именно, «КП-Уфа» писала ранее.

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