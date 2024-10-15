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Прощание с нижегородским врачом Михаилом Капелюшем пройдет 16 октября

Известный доктор ушёл из жизни в возрасте 63 лет.

Источник: тг-канал "Бокал прессека"

Прощание с врачом Михаилом Капелюшем пройдёт в Нижнем Новгороде 16 октября. Известный доктор ушёл из жизни в возрасте 63 лет, сообщил руководитель ПСО «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

— Друзья, ушел из жизни многими любимый и уважаемый доктор Михаил Капелюш, — написал Сергей Шухрин на своей странице. — У него осталась престарелая мама и сын, у которого проблемы со здоровьем.

Отпевание и гражданская панихида пройдет в траурном зале № 3 нижегородского крематория по адресу: улица Зайцева, дом 27.

Напомним, что 63-летний Капелюш пропал 7 октября. Из дома в Верхних Печерах он отправился на физиопроцедуры в больницу № 5, но обратно так и не вернулся. Его телефон несколько дней был недоступен, в мессенджеры он также не выходил. Его искали неделю, пока не обнаружили тело в морге.

Михаил Капелюш являлся мануальным терапевтом и занимался безоперационным лечением болей в спине по собственным методикам.