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Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал, когда в городе закончатся дожди

Дожди прекратятся в Петербурге с 17 октября.

Сейчас в Олбани: +4° 0 м/с 87% 750 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В Петербурге несколько дней держится настоящая осенняя погода. Плотные облака закрывают небо, и идут дожди. Но в скором времени все изменится. Хотя еще сегодня и завтра, 15 и 16 октября, в Северной столице местами ожидаются небольшие осадки, уже с 17 октября погода резко изменится. Дожди прекратятся, а облака начнут расступаться. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

— Антициклон с 16 октября начнет определять погоду по всему нашему региону. Небольшой дождь завтра днем еще местами может пройти, но это будут уже последние осадки, в дальнейшем преимущественно сухая погода, — указал синоптик.

Возвращаясь к погоде на 15 октября, Колесов отметил, что пока температура в Северной столице замерла на уровне около +8 градусов. Однако с середины дня столбик термометра начнет падать, так как в регион зашла холодная воздушная масса.

На востоке Ленобласти так вообще прошел мокрый снег, а температура упала почти до нуля. Но с середины дня в эту часть региона зайдет более теплый воздух, так что зимние осадки превратятся в дождь. Поэтому белый покров не сохранится.