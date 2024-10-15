Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал, когда в городе закончатся дожди

В Петербурге несколько дней держится настоящая осенняя погода. Плотные облака закрывают небо, и идут дожди. Но в скором времени все изменится. Хотя еще сегодня и завтра, 15 и 16 октября, в Северной столице местами ожидаются небольшие осадки, уже с 17 октября погода резко изменится. Дожди прекратятся, а облака начнут расступаться. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.