«Решила сократить дорогу»: в Иркутском районе спасли заблудившуюся в чаще леса женщину

Поиски начались и казалось бы должны закончится быстро так, как сибирячка все время была на связи с оперативниками. Она рассказала им об ориентирах, которые ее окружали. Только вот спасение затрудняли низкие температуры. В эту ночь столбик термометра упал до нуля градусов, а местность в этом районе болотистая и труднопроходимая.