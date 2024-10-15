«Решила сократить дорогу»: в Иркутском районе спасли заблудившуюся в чаще леса женщину

Дорога домой видимо предстояла не близкая, поэтому 45-летняя сибирячка решила сократить ее через чащу леса в Иркутском районе. Женщина около часа бродила по болотам и зарослям пока не поняла, что заблудилась. К счастью, на этом участке ловила связь и она смогла дозвониться полицейским.
— Ночью, 15 октября, в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы. Взволнованная женщина пояснила, что заблудилась в лесу и уже около часа не может найти дорогу домой. На место происшествия незамедлительно был отправлен наряд ППС и волонтеры, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Поиски начались и казалось бы должны закончится быстро так, как сибирячка все время была на связи с оперативниками. Она рассказала им об ориентирах, которые ее окружали. Только вот спасение затрудняли низкие температуры. В эту ночь столбик термометра упал до нуля градусов, а местность в этом районе болотистая и труднопроходимая.
— Полицейские пытались привлечь ее внимание сиреной служебного автомобиля, а волонтеры прочесывали лес. Вскоре поисковая группа обнаружила разыскиваемую. Женщина сильно замерзла и промочила ноги, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Продрогшую женщину согрели и отвезли домой.