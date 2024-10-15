Омский суд временно закрыл аквапарк на базе отдыха «Политотдел»

В Омске суд по иску прокуратуры временно закрыл аквапарк на базе отдыха «Политотдел», пока в нем не будут устранены все нарушения.
В ходе проверки в аквапарке были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства — все это подвергало опасности отдыхающих.
Так, у аквапарка отсутствовали проектная и техническая документации на лечебно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также заключение госэкспертизы в отношении объекта капитального строительства и заключение, которое подтверждало бы соответствие здания требованиям технических регламентов и проектной документации.
Омский областной суд удовлетворил иск прокурора и постановил приостановить деятельность аквапарка до устранения всех нарушений.
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