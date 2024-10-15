Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский суд временно закрыл аквапарк на базе отдыха «Политотдел»

Прокуратура выявила множество нарушений пожарной безопасности
Источник: Комсомольская правда

В Омске суд по иску прокуратуры временно закрыл аквапарк на базе отдыха «Политотдел», пока в нем не будут устранены все нарушения.

В ходе проверки в аквапарке были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства — все это подвергало опасности отдыхающих.

Так, у аквапарка отсутствовали проектная и техническая документации на лечебно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также заключение госэкспертизы в отношении объекта капитального строительства и заключение, которое подтверждало бы соответствие здания требованиям технических регламентов и проектной документации.

Омский областной суд удовлетворил иск прокурора и постановил приостановить деятельность аквапарка до устранения всех нарушений.

Ранее мы писали, что в Омске по решению суда закроют пансионат для пожилых людей «Долголетие».