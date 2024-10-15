Омский суд временно закрыл аквапарк на базе отдыха «Политотдел»

Так, у аквапарка отсутствовали проектная и техническая документации на лечебно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также заключение госэкспертизы в отношении объекта капитального строительства и заключение, которое подтверждало бы соответствие здания требованиям технических регламентов и проектной документации.