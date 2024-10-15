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В Татарстане после смерти последнего жителя упразднили поселок

Поселок был основан в 1941 году, за 13 лет до этого там был организован сплав леса.

Источник: Аргументы и факты

В Агрызском районе последний житель поселка Комсомолка Девятернинского сельского поселения умер в 2018 году. Было принято решение об упразднении населенного пункта.

Поселок был основан в 1941 году, за 13 лет до этого там был организован сплав леса. В годы войны эта территория стала убежищем для эвакуированных, трудившихся на благо Родины. В 1960-е годы открылся лесопункт, Девятернинское лесничество просуществовало до 1988 года.

Ранее в поселке насчитывалось 60 хозяйств, но численность населения ежегодно уменьшалась. В 1992 году в Комсомолке проживали всего 11 человек. Последний житель умер в 2018 году.

Ранее сельская блогерша из Татарстана похвасталась многомиллионным заработком.