В Татарстане после смерти последнего жителя упразднили поселок

Поселок был основан в 1941 году, за 13 лет до этого там был организован сплав леса. В годы войны эта территория стала убежищем для эвакуированных, трудившихся на благо Родины. В 1960-е годы открылся лесопункт, Девятернинское лесничество просуществовало до 1988 года.