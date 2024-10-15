В Волгоградской области начали отапливать 500 социальных объектов

Так, постановления о полноценном начале очередного отопительного сезона подписаны в Алексеевском, Быковском, Даниловском, Жирновском, Иловлинском, Камышинском, Киквидзенском, Котельниковском, Котовском, Кумылженском, Ленинском и Нехаевском районах, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Аналогичные решения приняты в Волжском, Урюпинске, Фролово, а также в Николаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Суровикинском, Урюпинском, Чернышковском районах.
При этом в Волгограде и некоторых других населенных пунктах ведется подтопка социальных объектов по заявкам их руководителей.
В регионе уже запустили в работу свыше 300 котельных. Тепло поступает в соцучреждения: детские сады, школы, больницы и другие — уже 500 объектов получают необходимый ресурс. На полномасштабный запуск может уйти до 5 дней.
Напомним, что ранее задачи по подготовке к новому отопительному сезону были поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Действия всех структур в Волгоградской области координируют межведомственная комиссия, региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей.