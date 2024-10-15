Режим черного неба в очередной раз введут в Самарской области

В Самаре из-за неблагоприятных метеорологических условий объявили первую степень опасности. Местных жителей предупредили о возможных вредных выбросах. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
«С 19 часов 15 октября до 10 часов 16 октября для источников выбросов Самары ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, в указанный период возможно образование смога и появления запаха гари в воздухе. Жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице, ограничить проветривание помещений и заниматься физической активностью не на открытом воздухе.
Предприятия топливно-энергетической, химической и промышленной сфер получили уведомления о необходимости снизить выбросы в атмосферу на время действия режима. Кроме того, для отдельных источников выбросов в Тольятти и Жигулевске, а также в поселке Винтай также введены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.