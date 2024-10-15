Режим черного неба в очередной раз введут в Самарской области

Предприятия топливно-энергетической, химической и промышленной сфер получили уведомления о необходимости снизить выбросы в атмосферу на время действия режима. Кроме того, для отдельных источников выбросов в Тольятти и Жигулевске, а также в поселке Винтай также введены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.