Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим черного неба в очередной раз введут в Самарской области

В Самаре 15 октября ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1-й степени опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре из-за неблагоприятных метеорологических условий объявили первую степень опасности. Местных жителей предупредили о возможных вредных выбросах. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«С 19 часов 15 октября до 10 часов 16 октября для источников выбросов Самары ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, в указанный период возможно образование смога и появления запаха гари в воздухе. Жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице, ограничить проветривание помещений и заниматься физической активностью не на открытом воздухе.

Предприятия топливно-энергетической, химической и промышленной сфер получили уведомления о необходимости снизить выбросы в атмосферу на время действия режима. Кроме того, для отдельных источников выбросов в Тольятти и Жигулевске, а также в поселке Винтай также введены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

экология