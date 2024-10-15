Должников в Калининграде начали ловить на парковках торговых центров

Так, владелец «Mitsubishi L200» на месте погасил задолженность по налогам 43 тысячи рублей. А владелец «Volkswagen Passat» оплатил налоговый долг 34 тысячи рублей. Но его автомобиль был арестован, поскольку у владельца есть другие задолженности на 160 тысяч рублей. У автомобилиста есть 10 дней, чтобы оплатить счета.