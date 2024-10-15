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Ольга Орлова рассказала, что записала новый трек

Певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова в своих соцсетях призналась, что записала новую композицию. Сингл может стать для звезды первым за шесть лет.
Источник: Звук

Певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова в своих соцсетях призналась, что записала новую композицию. Сингл может стать для звезды первым за шесть лет.

По словам артистки, она пока не знает, вернется ли на сцену. «Посмотрим, что получится», — написала Ольга. Дополнительные подробности о песне она также не раскрыла.

С 1995 по 2000 год Орлова выступала в качестве главной солистки в поп-группе «Блестящие». Затем исполнительница выпустила два сольных альбома и несколько синглов. Последний из них, «Сумасшедшая», увидел свет в 2018-м.

Ранее первый после смерти мужа трек выпустила певица Натали.