Ольга Орлова рассказала, что записала новый трек

Певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова в своих соцсетях призналась, что записала новую композицию. Сингл может стать для звезды первым за шесть лет.
По словам артистки, она пока не знает, вернется ли на сцену. «Посмотрим, что получится», — написала Ольга. Дополнительные подробности о песне она также не раскрыла.
С 1995 по 2000 год Орлова выступала в качестве главной солистки в поп-группе «Блестящие». Затем исполнительница выпустила два сольных альбома и несколько синглов. Последний из них, «Сумасшедшая», увидел свет в 2018-м.
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