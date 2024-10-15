Генпрокуратура проверит работу воронежских маршруток

Основные цели проверки качества общественного транспорта: предотвращение скопления пассажиров на остановках: Это важно для комфорта и безопасности пассажиров, особенно в часы пик, снижение аварийности на дороге, обновление подвижного состава: Модернизация транспорта способствует улучшению условий для пассажиров, снижению расходов на обслуживание и повышению экологичности.