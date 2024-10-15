Генпрокуратура проверит работу воронежских маршруток

Генеральная прокуратура РФ по поручению Игоря Краснова проведет проверку качества работы общественного транспорта в Воронеже и других городах России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ревизоры проверят, насколько легко и доступно добраться до нужного места на общественном транспорте, обоснованы ли цены на проезд, учитываются ли потребности разных категорий граждан (пенсионеры, студенты), насколько удобны и разнообразны маршруты, учитывают ли они потребности разных групп населения.
Также прокуратура изучит тему обеспечения комфорта и безопасности перевозок, есть ли в салоне место для багажа, как эффективно планируется и развивается общественный транспорт, какие процессы влияют на изменение маршрутов, отмену рейсов.
Под проверку попадут конкурсы на право работы перевозчика и организация работы водителей — выполняют ли они качественно свою работу, есть ли программы повышения квалификации.
Основные цели проверки качества общественного транспорта: предотвращение скопления пассажиров на остановках: Это важно для комфорта и безопасности пассажиров, особенно в часы пик, снижение аварийности на дороге, обновление подвижного состава: Модернизация транспорта способствует улучшению условий для пассажиров, снижению расходов на обслуживание и повышению экологичности.