Замело дворы и огороды: Показываем фото первого снега в Нижнем Новгороде

В ночь на 15 октября вслед за столицей в Нижнем Новгороде и северных районах области выпал первый снег. Снегопад совпал с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. По народному поверью это означает, что зима в этом году будет суровой. Фотографиями своих дворов и огородов, укутанных «белым покрывалом» жители региона поделились в соцсетях. Наиболее густой слой снега наблюдали жители севера области. В Семенове снег не растаял даже утром после восхода солнца. Скверы, тропинки и железнодорожные пути оставались белыми, словно в город уже пришла зима.
Небольшой снегопад прошел и в столице Приволжья. Жители Сормовского и Ленинского районов утром с удивлением обнаружили, что их автомобили и тропинки у дома заволокло белой пеленой снега. Некоторые уже начали готовиться ко «дню жестянщика» и поспешили в шиномонтаж.
К слову, о предстоящем снегопаде было известно еще загодя. В нашу область снегопад принес циклон «Хельма», который уже отметился в центральном регионе и Калужской области.
Коммунальные службы Нижнего Новгорода были готовы к такому развитию событий. Ранним утром на городские дороги вышла спецтехника. Проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами. Особое внимание уделяют спускам и подъемам, опасным маршрутам с опасными поворотами. При необходимости дежурные бригады будут выходить на дополнительную «просыпку».
Заметим, что в 2023 году первый снег выпал в Нижнем Новгороде в середине октября. На город обрушилась настоящая метель, а региональное ГУ МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных природных явлениях. Как правило, в эту пору температуры воздуха еще недостаточно низкие, чтобы снег лег в зиму. Он выпадает, но быстро оттаивает, оставляя за собой лужи.