«Станет еще более комфортным»: реконструкция уфимского парка Лесоводов завершится через пару недель

В Уфе реконструкцию парка имени Лесоводов Башкирии планируют завершить к 1 ноября. Об этом на своей личной странице рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
На территории обновляют пешеходные дорожки и устанавливают малые архитектурные формы. На детской площадка завершается монтаж игровых элементов и устройство резинового покрытия.
В парке организовали современную пикниковую зону. Также проходит реновация спортивного ядра: оборудуются площадки для футбола, волейбола, баскетбола, стритбола, а также беговые дорожки.
— Скоро территория парка станет еще более комфортной для семейных прогулок и активного отдыха, — заверил градоначальник.
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