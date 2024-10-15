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«Станет еще более комфортным»: реконструкция уфимского парка Лесоводов завершится через пару недель

В Уфе реконструкцию парка Лесоводов закончат к 1 ноября
Источник: Комсомольская правда

В Уфе реконструкцию парка имени Лесоводов Башкирии планируют завершить к 1 ноября. Об этом на своей личной странице рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

На территории обновляют пешеходные дорожки и устанавливают малые архитектурные формы. На детской площадка завершается монтаж игровых элементов и устройство резинового покрытия.

В парке организовали современную пикниковую зону. Также проходит реновация спортивного ядра: оборудуются площадки для футбола, волейбола, баскетбола, стритбола, а также беговые дорожки.

— Скоро территория парка станет еще более комфортной для семейных прогулок и активного отдыха, — заверил градоначальник.

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