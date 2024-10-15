Саундтрек мрачной осени: слушаем любимые песни из серии фильмов «Сумерки»

Наконец-то можно достать из шкафа теплые кофты. Это означает, что пора пересмотреть (в который раз) подростковую драму про вампиров «Сумерки». Мы любим эти фильмы не только за атмосферные кадры, но и за саундтрек, возвращающий нас в нулевые, времена альтернативы, электроники и инди-фолка. Поэтому собрали для вас самые сумеречные песни, которые точно навеют вам ностальгию по готическому прошлому.
Именно под этот спокойный трек Белла въезжает в туманный город Форкс в самом первом фильме. Если вы решили отправиться в осеннее путешествие, то сингл Full Moon идеально для этого подойдет. Под него так и хочется прижиматься щекой к стеклу автомобиля и томно вздыхать в ожидании какой-нибудь романтической истории.
Все мы любим сцену с игрой в бейсбол во время грозы. Но эти кадры не смотрелись бы так мощно без сопровождающей их дерзкой песни от альт-рок-группы Muse «Supermassive Black Hole». Резкие гитарные риффы, скользящий вокал Мэттью Беллами и танцевальные биты — это точно оценили все подростки нулевых.
Когда люди пытаются описать эту песню, то часто напевают: хао-хао-хао-хао-хао. И это самое меткое попадание.
bluefoundationofficial.com.
Eyes on Fire можно назвать самым сумеречным треком. В нем есть пугающая неожиданность, которая усиливается шероховатыми гитарами и растворяющимся вокалом. Именно так, непонятно и напряженно, ощущает себя Белла на протяжении всего фильма.
Несмотря на всю камерность и ламповость трека Rosyln (даже слышно, как пальцы проскальзывают по струнам гитары), песня навевает только печальные мысли. Возможно, потому что эта композиция играла на фоне во втором фильме «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), когда Эдвард понял, что ему нужно бросить Беллу. Давайте признаемся, в тот момент многие из нас шмыгали носом.
Decode — главный саундтрек первого фильма «Сумерки». В нем концентрируется основная мысль вообще всей саги: «Как я могу принять правильное решение, когда ты затуманиваешь мой разум?».
Raph_PH/CC BY 2.0.
Вокалистка Paramore Хейли Уильямс, с надрывом поющая эти строчки, когда-то призналась, что «Сумерки» были первой серией книг, которую она прочитала. Получается, что она была такой же фанаткой фильмов, как и мы.
В треке Flightless Bird, American Mouth поется о любви, которую нужно постоянно оберегать: «Нашел ли я тебя, бескрылую птицу?» Даже сама композиция звучит очень хрупко.
Tristan Loper/CC BY-SA 4.0.
Эта песня сопровождала самые романтичные сцены саги. В первый раз мы услышали ее во время медленного танца Эдварда и Беллы. А во второй — на свадьбе, когда новобрачные обменивались клятвами. Поэтому неудивительно, что при прослушивании трека у вас щемит сердце и на лице расплывается непроизвольная улыбка.
В одной из сцен первого фильма сам Роберт Паттинсон сыграл эту композицию на фортепиано. Мелодия, сочиненная Картером Беруэллом, звучит очень спокойно и размеренно. Возможно, поэтому она и получила название «Колыбельная Беллы». С большой вероятностью вы или ваши друзья когда-то пытались найти ноты Bella’s Lullaby, ведь композиция полюбилась многим музыкантам, несмотря на ее простоту.
Если вам не хватило этих семи треков, чтобы окунуться в осеннюю атмосферу, ничего страшного. В HiFi-стриминге Звук есть еще много песен, которые очень приятно слушать при наступлении первых холодов.
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