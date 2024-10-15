Саундтрек мрачной осени: слушаем любимые песни из серии фильмов «Сумерки»

Наконец-то можно достать из шкафа теплые кофты. Это означает, что пора пересмотреть (в который раз) подростковую драму про вампиров «Сумерки». Мы любим эти фильмы не только за атмосферные кадры, но и за саундтрек, возвращающий нас в нулевые, времена альтернативы, электроники и инди-фолка. Поэтому собрали для вас самые сумеречные песни, которые точно навеют вам ностальгию по готическому прошлому.