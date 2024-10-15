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Еще 11 мужчин отправились добровольцами в зону СВО из Братска

Сначала жителям города предстоит добраться до сборного пункта в Шелехове
Источник: Комсомольская правда

Еще 11 мужчин отправились «за ленточку» из Братска. Добровольцев пришли проводить семьи, друзья, коллеги и мэр города Александр Дубровин. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.

— На областном сборном пункте в Шелехове мужчины подпишут контракт, а после отправятся в воинские части, где пройдут подготовку, только затем уедут в зону проведения спецоперации, — рассказывают в администрации.

Каждому из бойцов вручили вещмешок с продуктами, шевроны с надписью «Братска» и флаг города. Помимо этого представитель церкви провел молебен, а Александр Дубровин выступил с речью. Пожелал скорейшего возвращения домой и здоровья.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18 жителей Иркутской области незаконно открыли пять игорных заведений. Правоохранители завели уголовное дело, сейчас его направили в суд.