Еще 11 мужчин отправились добровольцами в зону СВО из Братска

Еще 11 мужчин отправились «за ленточку» из Братска. Добровольцев пришли проводить семьи, друзья, коллеги и мэр города Александр Дубровин. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
— На областном сборном пункте в Шелехове мужчины подпишут контракт, а после отправятся в воинские части, где пройдут подготовку, только затем уедут в зону проведения спецоперации, — рассказывают в администрации.
Каждому из бойцов вручили вещмешок с продуктами, шевроны с надписью «Братска» и флаг города. Помимо этого представитель церкви провел молебен, а Александр Дубровин выступил с речью. Пожелал скорейшего возвращения домой и здоровья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18 жителей Иркутской области незаконно открыли пять игорных заведений. Правоохранители завели уголовное дело, сейчас его направили в суд.