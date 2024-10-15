Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков заработал в Самаре

В Самаре открылся центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Он будет работать на базе городской поликлиники № 1 на улице Молодежной, 4. Там планируется проводить просветительскую и оздоровительную работу. Об этом сообщили в СамГМУ.
«В центре подросткам будут рассказывать о половом развитии, о процессах, которые происходят с организмом в этот период, о правилах гигиены, о признаках заболеваний, как сохранить репродуктивное здоровье», — рассказали в пресс-службе.
Подростки, которые прикреплены к поликлинике, смогут пройти обследование у всех нужных специалистов. В центре работают врачи акушеры-гинекологи, уролог-андролог, детский эндокринолог, физиотерапевт, врач ЛФК, психотерапевт и методист. Также действует дневной стационар.
Курировать новый центр будет СамГМУ. Уже запущен образовательно-просветительский курс для девушек «Сохраняем здоровье, опираясь на знания». К участию в просветительских лекциях будут привлекать студентов-волонтеров.