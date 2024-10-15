Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков заработал в Самаре

В Самаре открылся центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Он будет работать на базе городской поликлиники № 1 на улице Молодежной, 4. Там планируется проводить просветительскую и оздоровительную работу. Об этом сообщили в СамГМУ.