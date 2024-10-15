На Русской во Владивостоке благоустроили пешеходную часть и дорогу

Жители Русской, 57 ф, и ближайших домов уже могут оценить результаты работы, проделанной по заказу мэрии. Рядом с Владивостокской клинической больнице № 2 расположены новые многоэтажки, микрорайон активно застраивается и заселяется, поэтому наличие благоустроенного проезда и пешеходных зон — приоритетный вопрос.
Подрядчик не только заасфальтировал дорогу, но и создал новый тротуар для удобства местных жителей. По словам специалистов управления дорог администрации Владивостока, по контракту все работы должны были закончиться не позднее 31 октября. Но сделать это удалось немного раньше. Сейчас рабочие наводят порядок и готовятся к сдаче объекта. Как ранее писала «Комсомольская правда», сквер в районе дома № 57 на Русской ранее стал лидером народного голосования. Благоустройство микрорайона продолжится.
Также редакция рассказывала о других объектах на Второй Речке. Масштабный дорожный ремонт проводится на перекрестке Русская — проспект 100-летия Владивостока и в микрорайоне Снеговая Падь — от улицы Майора Филипова до транспортной развязки Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Работы продолжаются и в других районах города. По сообщению пресс-службы мэрии, муниципальная служба на этой неделе трудится в районе Сахалинской, 15, и Нейбута, 11 — 15. Строительство дорог во всю идет на Патрокле. Специалисты работают на пересечении Гоголя, Державина и Аксаковской, на улицах Беговая, Иртышская (от проспекта 100-летия Владивостока до Гамарника), 1-я Промышленная, 3, ЖСК «Остров», Сафонова, Героев Хасана, Никифорова, Аксаковская, Пограничная и других участках. Проводится как комплексный, так и локальный ремонт на участках, где это необходимо.