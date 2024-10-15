На Русской во Владивостоке благоустроили пешеходную часть и дорогу

Также редакция рассказывала о других объектах на Второй Речке. Масштабный дорожный ремонт проводится на перекрестке Русская — проспект 100-летия Владивостока и в микрорайоне Снеговая Падь — от улицы Майора Филипова до транспортной развязки Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Работы продолжаются и в других районах города. По сообщению пресс-службы мэрии, муниципальная служба на этой неделе трудится в районе Сахалинской, 15, и Нейбута, 11 — 15. Строительство дорог во всю идет на Патрокле. Специалисты работают на пересечении Гоголя, Державина и Аксаковской, на улицах Беговая, Иртышская (от проспекта 100-летия Владивостока до Гамарника), 1-я Промышленная, 3, ЖСК «Остров», Сафонова, Героев Хасана, Никифорова, Аксаковская, Пограничная и других участках. Проводится как комплексный, так и локальный ремонт на участках, где это необходимо.