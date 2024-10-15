Власти Волгограда отрапортовали о подаче тепла в каждый пятый МКД

Власти Волгограда подвели промежуточные итоги старта отопительного сезона 2024−2025 годов. Как сообщает ИА «Высота 102», в мэрии заверили, что к вечеру 14 октября тепло уже было подано в некоторые социальные учреждения, а также в каждый пятый дом на территории областного центра.