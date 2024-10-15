Из последних сил закричал: «Сюда-а-а!»: что известно о туристе из Бурятии, который 66 дней выживал в море на надувной лодке

На радаре рыбаки заметили, как что-то поблизости бултыхается на волнах.
«Наверняка, буй или мусор», — предположили вслух, но все же решили включить прожектор. В луче света показалась надувная лодка, а в ней — изможденный бородатый мужчина. Вылитый Робинзон. Кажется, он не верил своим глазам, а от истощения не мог даже подняться, лишь махал руками и из последних сил закричал: «Сюда-а-а!». Еще одной из его первых фраз стало: «Сил мало».
Это видео моментально облетело соцсети. Оказалось, что человек на нем — пропавший два месяца назад в Охотском море 46-летний Михаил Пичугин. Вместе с ним были старший брат и племянник. На момент исчезновения — 15-ти лет. Отец и сын погибли. Их тела нашли на борту «Байката 470», купленного специально для семейной поездки на Шантарские острова.
То, что выживет хотя бы кто-то, родственникам уже не ожидали. Им оставалось лишь молиться. Неожиданно для всех вести о Михаиле пришли спустя 66 (!) дней. Спас дрейфующего сибиряка «Ангел». Именно так называется супертраулер, экипаж которого обнаружил его у берегов Камчатки.
— Мы ждали чуда, и оно произошло! — делится радостью 38-летняя Екатерина Пичугина, бывшая жена Михаила. — Радостную новость вечером 14 октября сообщил следователь. А после четырех утра мне позвонил капитан корабля, на котором Мишу везут в Магадан. Сказал, что он попросил позвонить мне. Значит, вспомнил мой номер, либо смог сохранить свой телефон. Ему оказали медицинскую помощь. Состояние удовлетворительное. Правда, если верить информации из Интернета — похудел на 50 кило. Это практически вдвое, так как до этого Миша весил около 100 килограммов. Поговорить с ним лично пока не смогла. Он еще не отошел от произошедшего.
Михаил родом из Бурятии, но работает вахтами водителем на Сахалине. Как-то пригласил на остров 49-летнего брата, и тот загорелся идеей. Мужчины купили катамаран, который считали непотопляемым. Согласно характеристикам в сети, модель с надувным днищем одновременно компактная и прочная, быстро набирает скорость, выдерживает до 1,2 тысяч кило груза, при этом легко управляется в одиночку. Далее сибиряки запаслись провизией, спасательными жилетами, спальниками и палатками. Отдыхавший у отца в Улан-Удэ во время летних каникул подросток (после развода родителей дети с матерью переехали в Красноярск) тоже захотел присоединиться.
— Я их отговаривала, переживала, что дорога опасная, но они меня не слушали. Сын говорил, что мечтает увидеть китов, — вспоминает убитая горем Наталья. — Во время поисков ему исполнилось 16. Должен был 1 сентября впервые идти в колледж.
До Шантар Пичугины добрались 4 августа. У штурвала был Михаил. Он вел лодку вдоль берега к мысу Перовского. Беспокоил лишь нагревающийся мотор, но проблему удалось устранить. На месте семью ждала большая компания друзей. Они же провожали родственников 9 августа, когда те засобирались обратно — в сторону города Оха. Путь должен был занять около четырех часов, но катамаран будто испарился. Связь с пропавшими оборвалась.
— Первыми тревогу забили друзья бывшего мужа и свояка, — продолжает рассказывать Наталья. — Те должны были отзвониться по прибытию на остров, но ни вечером, ни на следующий день так и не объявились. 10 августа приятели позвонили в полицию. Я же узнала о пропаже сына лишь спустя еще два дня.
За дело взялись спасатели сразу трех регионов, на территории которых могли пропасть сибиряки: Сахалинской области, Хабаровского и Камчатского краев. Были задействованы самолеты и вертолеты. Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы. В это время волонтеры распространяли ориентировки и опрашивали возможных очевидцев. Но ни вещей, ни лодки, так и не обнаружили. Спустя месяц поиски приостановили.
По словам близких, еды и воды на борту «Байката 470» хватило бы на две недели. С учетом экономии — максимум на три. Но чем мужчины и подросток питались после? Известно, что с собой у них были удочки, но смогли ли ими воспользоваться? Вопрос открытый. Их даст только сам Михаил, но он все еще в море. Только вечером сегодняшнего дня его доставят в порт Магадана.
Еще более экстремальными условия для выживания делала погода. На берегу температура воздуха опускалась до −10 градусов, температура воды в Охотском море в августе была не более 13 градусов, в октябре — не более 4. Даже несмотря на наличие теплой одежды и спальников, уму не поддается, как возможно продержаться столько времени. Судя по видео, в момент спасения Михаил укрывался брезентом.
— Бывший супруг и свояк всегда были заядлыми охотниками и рыбаками. Этому их с детства учил отец. Михаил, к тому же, нередко выходил в море в свободное от работы время. Не исключено, что они пользовались своими знаниями и опытом.
В Улан-Удэ сибиряка ждут пожилая мать, экс-супруга и 12-летняя дочь. К слову, школьница этим летом тоже отдыхала вместе с отцом на Сахалине и должна была отправиться в роковую поездку на Шантарские острова.
— В один момент она попросила купить ей билет домой. Сказала, что не хочет смотреть на китов и не хочет плыть на острова, — вспоминает Екатерина Пичугина. — Бывший муж был против, мол, каждый день уже распланирован, но дочь ни в какую не соглашалась остаться. Тогда я купила ей билет и отправила в Красноярск, в гости к тете.
По одной из предварительных версий, причиной трагедии стал сломанный двигатель моторной лодки. По другой — мощный шторм, который сбил катамаран с курса. Также специалисты отмечают, что судно было не предназначено для такого путешествия. В случившемся разбираются правоохранительные органы.
— Следователями следственного управления проведен первоначальный осмотр места происшествия, допрошены свидетели, — сообщают в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. — Проводится проверка изъятого маломерного судна. Назначен ряд судебных экспертиз. Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».