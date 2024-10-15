Из последних сил закричал: «Сюда-а-а!»: что известно о туристе из Бурятии, который 66 дней выживал в море на надувной лодке

По словам близких, еды и воды на борту «Байката 470» хватило бы на две недели. С учетом экономии — максимум на три. Но чем мужчины и подросток питались после? Известно, что с собой у них были удочки, но смогли ли ими воспользоваться? Вопрос открытый. Их даст только сам Михаил, но он все еще в море. Только вечером сегодняшнего дня его доставят в порт Магадана.