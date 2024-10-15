О городе от первого лица

— Мы готовы принять женщин-водителей на работу, предприятие даже направляет кандидатов в автошколу, — отметил Сергей Шелест, отвечая на вопрос, можно ли женщине стать водителем автобуса. — Я лично проехал на автобусах и отметил высокий уровень комфорта. Если раньше женщинам предлагались только трамваи и троллейбусы, то теперь работа на автобусах кажется интереснее и удобнее. Трамвай следует по одному пути, а троллейбус зависим от контактной сети. Автобус же прост в управлении и работает в автоматическом режиме.