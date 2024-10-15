О городе от первого лица

В целом омичи задали мэру порядка 20 вопросов — от частных до общегородских.
Большинство участков, на которых возникли перебои, — зона ответственности АО «Тепловая компания». Проблема связана с хроническим недофинансированием предприятия и как следствие — избирательным ремонтом сетей. За последние 8 лет компания не дополучила порядка 7 миллиардов рублей — средства не были учтены в тарифе РЭК.
— Ежегодно необходимо менять более 100 километров водопроводных и тепловых сетей. Износ на данный момент составляет 68%", — отметил Сергей Шлест.
С учетом этой ситуации нынешней осенью было принято решение начать отопительный сезон раньше, чтобы устранить аварии до наступления холодов. Проверка выявила более 300 порывов на сетях.
На оперативность работ повлияла нехватка рабочих рук — «Тепловой компании» требуется сегодня 300 работников. Проблему решали всем миром. В помощь были привлечены 20 бригад из районов области, задействованы сотрудники из других предприятий. В итоге10 октября, к 6 утра, тепло пришло во все дома.
Тем не менее Сергей Шелест признал — проблему необходимо решать кардинально. Сейчас при поддержке областной власти в Омске начали разрабатывать программы модернизации инфраструктуры ЖКХ, однако необходимо федеральное финансирование.
— Уже разработаны планы и сметы работ на год стоимостью 1 млрд рублей и на 5 лет — на 7 млрд рублей. Инфраструктура требует обновления в целом, — отметил Сергей Шелест.
Как рассказал мэр, специалисты УДХБ уже подготовили к зиме 362 единицы техники. Еще 38 машин оборудуют к 1 ноября.
По существующим нормативам омским дорожникам необходимы 1800 единиц техники. Есть лишь 400, но работа в этом направлении ведется. Город приобрел 8 тяжелых грейдеров, погрузчики, шнекороторы, самосвалы, навесное оборудование. До конца года ожидается поставка еще 41 единицы спецтехники.
— На 150 млн рублей мы закупили в этом сезоне, 200 млн рублей выделили из местного бюджета на следующий. Также ожидается поддержка со стороны правительства Омской области — порядка 150 млн рублей, — рассказал Шелест.
Существует и дефицит кадров: вместо 4000−5000 человек в УДХБ сейчас трудится около 1200. Чтобы привлечь специалистов, в мэрии предусмотрели дополнительные средства на зарплаты дорожникам.
На 2,6-километровом участке от Пушкинского тракта до 21-й Амурской скоро зажгутся фонари, здесь уже ведутся пуско-наладочные работы. Также до конца года планируется построить ЛНО по набережной Тухачевского, на участке от улицы Алексеева до улицы Кемеровской. Протяженность объекта составит 1,3 километра. В целом в этом году в Омске будет построена 41 линия наружного освещения.
— За 2 года было построено более 100 километров линий наружного освещения. В основном работы велись в рамках исполнения судебных решений. Мы планируем, что в следующем году город полностью закроет свои обязательства и сможет выйти на дополнительные работы, — рассказал мэр.
— Мы готовы принять женщин-водителей на работу, предприятие даже направляет кандидатов в автошколу, — отметил Сергей Шелест, отвечая на вопрос, можно ли женщине стать водителем автобуса. — Я лично проехал на автобусах и отметил высокий уровень комфорта. Если раньше женщинам предлагались только трамваи и троллейбусы, то теперь работа на автобусах кажется интереснее и удобнее. Трамвай следует по одному пути, а троллейбус зависим от контактной сети. Автобус же прост в управлении и работает в автоматическом режиме.
Обучение оплачивается пассажирским предприятием. В дальнейшем, если работник отрабатывает в ПП № 8 два года водителем, стоимость не возвращается.
В целом, как отметил Сергей Шелест, кадровую ситуацию удалось переломить. Уровень заработной платы водителей сейчас достаточно высок, и сотрудники возвращаются.