«Несколько лет назад встречался с мамой мальчика». В Гродно мужчина спас осиротевшего ребенка от детского дома, сделав ДНК-экспертизу

В сообщении сказано в Госкомитет судебных экспертиз по Гродненской области обратился житель областного центра. Мужчина предположил, что мог быть отцом осиротевшего ребенка. По его словам, несколько лет назад он встречался с мамой мальчика, которая трагически погибла. У ребенка родственников не осталось и ему грозил детский дом. По этой причине он решил проверить, не его ли это сын.