«Несколько лет назад встречался с мамой мальчика». В Гродно мужчина спас осиротевшего ребенка от детского дома, сделав ДНК-экспертизу

Гродненец спас ребенка-сироту от детского дома, сделав ДНК-экспертизу на отцовство. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано в Госкомитет судебных экспертиз по Гродненской области обратился житель областного центра. Мужчина предположил, что мог быть отцом осиротевшего ребенка. По его словам, несколько лет назад он встречался с мамой мальчика, которая трагически погибла. У ребенка родственников не осталось и ему грозил детский дом. По этой причине он решил проверить, не его ли это сын.
Житель Гродно, понимая важность момента, принял решение установить отцовство через ДНК-экспертизу, которая является наиболее объективным способом установления родственных связей.
«Исследовав биологические образцы, государственные медицинские судебные эксперты-биологи подтвердили биологическое отцовство мужчины к ребенку», — уточнили в пресс-службе ГКСЭ.
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