С января 2025 года в Калининграде увеличится плата за техосмотр

С января 2025 года в Калининградской области увеличится предельный размер платы за проведение технического осмотра всех категорий транспортных средств.
Об этом сообщает региональная Служба по государственному регулированию цен и тарифов.
Индексация предельной платы составила 7,4%, с учетом накопленного уровня инфляции, подчеркнули в ведомстве.
С января 2025 года ТО автовладельцы смогут пройти по следующим тарифам:
— для легковых автомобилей (М1) предельная плата увеличится с 1 243 до 1 335 ₽;
— для грузовых автомобилей, имеющих технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны (N1) — с 1 330 до 1 429 ₽;
— для грузовиков массой более 3,5 и не более 12 тонн (N2) — с 2 038 до 2 189 ₽;
— для грузовых автомобилей, массой более 12 тонн (N3) — с 2 200 до 2 363 ₽;
— для мототранспортных средств (L) — с 414 до 445 ₽;
— для автобусов малого класса (M2) — c 1 749 до 1 879 ₽;
— для автобусов большого класса (М3) — с 2 113 до 2 270 ₽