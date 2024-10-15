В Ангарске продолжается модернизация горбольницы

В Ангарске полным ходом идет обновление городской больницы. Она появилась в 2022 году при объединении горбольницы № 1, скорой помощи и перинатального центра. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, сейчас в объекте здравоохранения идут большие ремонтные работы. Так, обновление приемного покоя планируют завершить до конца текущего года.