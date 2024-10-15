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В Ангарске продолжается модернизация горбольницы

Отделение приемного покоя планируют отремонтировать до конца 2024 года
Источник: Комсомольская правда

В Ангарске полным ходом идет обновление городской больницы. Она появилась в 2022 году при объединении горбольницы № 1, скорой помощи и перинатального центра. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, сейчас в объекте здравоохранения идут большие ремонтные работы. Так, обновление приемного покоя планируют завершить до конца текущего года.

— Уже сейчас видны масштабные перемены. С министром здравоохранения еще поработаем вопросы, связанные с финансированием учреждения. Все начатые ремонты необходимо завершить в срок. Кроме того, необходимо оснастить больницу современным медицинским оборудованием, — сказал председатель правительства региона Константин Зайцев.

После ремонта здание, где партшколы располагалось отделение терапии, перейдет под мед колледж. Кроме того, Константин Зайцев посетил центр мед реабилитации «Багульник».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что со следующего года аэропорт Усть-Илимска начнет принимать крупные самолеты.