В Ангарске продолжается модернизация горбольницы

В Ангарске полным ходом идет обновление городской больницы. Она появилась в 2022 году при объединении горбольницы № 1, скорой помощи и перинатального центра. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, сейчас в объекте здравоохранения идут большие ремонтные работы. Так, обновление приемного покоя планируют завершить до конца текущего года.
— Уже сейчас видны масштабные перемены. С министром здравоохранения еще поработаем вопросы, связанные с финансированием учреждения. Все начатые ремонты необходимо завершить в срок. Кроме того, необходимо оснастить больницу современным медицинским оборудованием, — сказал председатель правительства региона Константин Зайцев.
После ремонта здание, где партшколы располагалось отделение терапии, перейдет под мед колледж. Кроме того, Константин Зайцев посетил центр мед реабилитации «Багульник».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что со следующего года аэропорт Усть-Илимска начнет принимать крупные самолеты.