Во Владивостоке первоклашек школы № 56 посвятили в «Орлят России»

В «Орлят России» посвятили первоклашек школы № 56 во Владивостоке. В ходе торжественной церемонии глава города Константин Шестаков лично повязал учащимся 1 «Б» класса форменные галстуки и напутствовал ребят. Теперь они будут гордо носить этот почетный статус, а самое главное — перед ними открывается возможность заниматься по программе дополнительного сенсорного развития, сообщает ИА PrimaMedia.
«Быть “Орлятами России” — это огромная ответственность. Вы должны стать примером другим школьникам в учебе, спорте и творчестве, уважать своих учителей и родителей, любить свою Родину, свой родной город Владивосток», — напутствовал ребят Константин Шестаков.
Он также пожелал школьникам успехов и пообещал с нетерпением ждать их новых побед.
Как отмечают в пресс-службе мэрии, проект «Орлята России» был создан в 2021 году по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Он рассчитан на учеников начальной школы и направлен на формирование социально значимых ценностей обучающихся: Родина, команда, семья, здоровье, природа, познание.
«На данный момент участниками программы являются более 150 тысяч классов по всей стране. Учебно-методический материал, разработанный командой проекта, широко используется учителями в течение учебного года во внеурочной деятельности», — подчеркнули в мэрии.
По сложившейся традиции юные участники церемонии посвящения в «Орлята России» в школе № 56 вместе со взрослыми исполнили государственный гимн.
Поздравить новоиспеченных орлят пришли также родители, учителя и ученики из других классов начальной школы.
Данный класс теперь будет заниматься по программе #ZАНАМИДЕТИ. Как уточняют в пресс-службе администрации, это класс когнитивного развития ребенка, в котором акцент будет сделан на дополнительное сенсорное развитие, дифференцированный подход к детям в обучении.