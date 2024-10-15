Во Владивостоке первоклашек школы № 56 посвятили в «Орлят России»

В «Орлят России» посвятили первоклашек школы № 56 во Владивостоке. В ходе торжественной церемонии глава города Константин Шестаков лично повязал учащимся 1 «Б» класса форменные галстуки и напутствовал ребят. Теперь они будут гордо носить этот почетный статус, а самое главное — перед ними открывается возможность заниматься по программе дополнительного сенсорного развития, сообщает ИА PrimaMedia.