«Маюсь и поднимаю себе настроение!» Белорусская певица Ирина Дорофеева сразила признанием о своей жизни

Известная белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева сразила признанием о своей жизни — как оказалось, даже в редкие паузы закулисья, она находит способ поднимать себе настроение. Впрочем, обо всем по порядку.
47-летняя певица в эти осенние дни просто нарасхват: концерт за концертом, поездка за поездкой, гастроль за гастролью.
«Счастье в том, что через песню можно передать все эмоции и чувства, которые переполняют меня в этот праздничный день!» — так подписала заслуженная артистка Беларуси вот такой замечательный снимок, сделанный в «Минск-Арене» в День народного единства.
Спустя несколько дней — новая фотокарточка: шикарный сценический наряд, эмоции полета… Как оказалось, снимок — непростой.
«Иногда вы, дорогие зрители, со мной делитесь фото с концертов, очень приятно, спасибо! Я решила одно из них опубликовать!» — пояснила певица.
Поклонники такую инициативу тотчас поддержали лайками-комментариями. Было и вот такое форма: Ирина в форме, на голове — фуражка.
«Поздравила с праздником 72-ой объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов. Старейшее соединение в Беларуси готовит специалистов для всех вооруженных сил нашей страны — “академия солдата”. Было приятно “10 или 20 лет спустя…” вернуться в Печинский военный городок г. Борисова. Спасибо, за теплый прием», — поблагодарила певица.
Впрочем, в перерывах в закулисье концертов-мероприятий нет-нет да и случаются минуты пауз. Что делает артист в это время?
Не так давно Ирина поделилась вот таким вот необычным снимком.
«Когда нечем себя занять перед очередным выходом к зрителю… Маюсь и поднимаю себе настроение», — так было подписано фото с парящим в воздухе микрофоном.
Сотни лайков и множество комментариев под этим классным снимком Ирины Дорофеевой — подтверждение искренней поддержки и любви фолловеров. Оценили они и яркость снимка-экспромта, и задор, который буквально царит в атмосфере. Ирина получила массу добрых слов и комплиментов, и, вполне вероятно, еще не раз порадует поклонников неожиданными ракурсами из творческого закулисья.
Ранее мы писали о том, что квартиры в новом районе на месте военного городка в минской Масюковщине будут стоить до $650 за квадратный метр (тут про это).