В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

«Автобусам, приобретенным в 2016—2017 году, через два года будет 10 лет, и необходимо начинать новый этап обновления. Норматив для городского транспорта даже меньше — 7−8 лет. Но мы говорим десять, учитывая особенности: у нас автобусы хорошо сохраняются в республике благодаря климату, да и сами они хорошего качества», — отметил Лудчак.