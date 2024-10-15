В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

По словам Лудчака, тариф не поднимался уже два года, хотя за это время значительно выросли в цене топливо, примерно на 15%, а также запчасти почти на 30%.
Еще одна ключевая составляющая в структуре себестоимости проезда — заработная плата водителей, которых не хватает по всему Крыму. Ее все это время не повышали, и больше с этим затягивать уже нельзя, считает глава ассоциации.
«Нам надо в первую очередь повышать заработную плату. Она в себестоимости перевозки составляет порядка 30%. Необходимо привлекать водителей в сферу обслуживания населения общественным транспортом».
Кроме того, он сообщил, что подошло время обновлять парк предприятия.
«Автобусам, приобретенным в 2016—2017 году, через два года будет 10 лет, и необходимо начинать новый этап обновления. Норматив для городского транспорта даже меньше — 7−8 лет. Но мы говорим десять, учитывая особенности: у нас автобусы хорошо сохраняются в республике благодаря климату, да и сами они хорошего качества», — отметил Лудчак.
По его словам, подорожания проезда следует ждать в следующем году.
«В этом году не будет (повышения — ред.). Мы сейчас планируем обратиться в Министерство транспорта, в государственный комитет по ценам и тарифам с предложением пересчитать стоимость проезда с учетом подорожания главных элементов в структуре себестоимости», — заключил Лудчак.
В сентябре начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий заявил, что в столице Крыма остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты.