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В Ростовской области призвали ввести защитные меры против COVID-19

Жителям Ростовской области напомнили о способах защиты от коронавируса.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области дома и на работе рекомендовали выполнять самые основные и необходимые требования для профилактики коронавируса, а также других респираторных инфекций. Уделить внимание здоровью советуют специалисты Роспотребнадзора.

В борьбе с инфекциями помогут анисептики и санитайзеры, также нужно мыть руки, время от времени проветривать помещения и проводить в них влажную уборку.

В людных местах следует соблюдать респираторный этикет — чихать и кашлять лучше прикрыв рот ладонью, при необходимости можно использовать медицинскую маску.

В офисах должны регулярно проводить дезинфекцию. Работников с температурой выше 37 градусов нужно отправлять домой. При этом сами заболевшие при первых признаках недомогания обязаны обратиться к врачу.

Напомним, ранее стало известно о резком росте ОРВИ в регионе. Также был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом ХЕС.

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