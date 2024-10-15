В Ростовской области призвали ввести защитные меры против COVID-19

Жителям Ростовской области дома и на работе рекомендовали выполнять самые основные и необходимые требования для профилактики коронавируса, а также других респираторных инфекций. Уделить внимание здоровью советуют специалисты Роспотребнадзора.
В борьбе с инфекциями помогут анисептики и санитайзеры, также нужно мыть руки, время от времени проветривать помещения и проводить в них влажную уборку.
В людных местах следует соблюдать респираторный этикет — чихать и кашлять лучше прикрыв рот ладонью, при необходимости можно использовать медицинскую маску.
В офисах должны регулярно проводить дезинфекцию. Работников с температурой выше 37 градусов нужно отправлять домой. При этом сами заболевшие при первых признаках недомогания обязаны обратиться к врачу.
Напомним, ранее стало известно о резком росте ОРВИ в регионе. Также был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом ХЕС.