В Омске подсчитали выгоду от повышения стоимости проезда

Ожидается, что до конца 2024 года она составит 450,4 миллиона рублей, куда входят рост доходов от контрактов с Пассажирским предприятием № 8 и сокращение субсидий перевозчикам. Такая информация содержится в ответе мэра города Омска на обращение комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского Совета, заседание которого запланировано в ближайший четверг, 17 октября 2024 года.