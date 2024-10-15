В Омске подсчитали выгоду от повышения стоимости проезда

Ожидается, что до конца 2024 года она составит 450,4 миллиона рублей, куда входят рост доходов от контрактов с Пассажирским предприятием № 8 и сокращение субсидий перевозчикам. Такая информация содержится в ответе мэра города Омска на обращение комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского Совета, заседание которого запланировано в ближайший четверг, 17 октября 2024 года.
В документе, в частности, указано, что только за 4 месяца, с июля по сентябрь, фактические доходы Пассажирского предприятия № 8, подлежащие перечислению в доход бюджета, за период с июля по сентябрь 2024 года выросли на 26,4%, хотя пассажиропоток немного снизился.
Снижение нагрузки на бюджет Омска за счет сокращения суммы субсидии, предоставляемой перевозчикам, составило за тот же период 106,3 млн. руб.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Омска выросла с 1 июля 2024 года — на 10 рублей сразу. Так, проезд стоит 40 рублей при оплате наличными и 35 рублей — при оплате картой.