Созданы повязки для быстрого заживления ран на основе хитина

«Наша команда совместно с коллегами из Института органического синтеза СО РАН модифицировала хитозан и на его основе разработала повязки для быстрого заживления ран. Обычно хитозан используют как добавку к повязкам, наша модификация позволяет сделать повязки из такого геля. Повышается сорбция (поглощение твердым телом либо жидкостью различных веществ, — прим. ТАСС), а также можно добавлять разные терапевтические агенты», — рассказала она, уточнив, что модифицированный хитозан представляет собой губку с порами и за счет своих свойств такая повязка удерживается эффективно, а препараты медленно высвобождаются. Помимо этого, гель сохраняет структуру и медленно деградирует.