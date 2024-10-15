Созданы повязки для быстрого заживления ран на основе хитина

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Ученые из Новосибирска разработали повязки на основе полимера — хитозана, получаемого из хитина панцирей ракообразных, — для быстрого заживления ран, который за счет проведенной модификации не имеет аналогов по своим свойствам. Об этом сообщила ТАСС руководитель научной группы, кандидат биологических наук Екатерина Литвинова.
«Наша команда совместно с коллегами из Института органического синтеза СО РАН модифицировала хитозан и на его основе разработала повязки для быстрого заживления ран. Обычно хитозан используют как добавку к повязкам, наша модификация позволяет сделать повязки из такого геля. Повышается сорбция (поглощение твердым телом либо жидкостью различных веществ, — прим. ТАСС), а также можно добавлять разные терапевтические агенты», — рассказала она, уточнив, что модифицированный хитозан представляет собой губку с порами и за счет своих свойств такая повязка удерживается эффективно, а препараты медленно высвобождаются. Помимо этого, гель сохраняет структуру и медленно деградирует.
Разработка ученых Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ перспективна для использования в медицине, так как модифицированный хитозан не только останавливает кровотечение, но и обладает антисептическими свойствами и способствует быстрому заживлению ран. Это связано с лучшими впитывающими свойствами продукта. Кроме того, такие повязки удобно использовать в полевых условиях, так как сухие компоненты долго хранятся. Также новинка может быть востребована в стоматологии для применения при имплантации.
Специалисты тестируют повязки с бактериофагами — антимикробными препаратами природного происхождения. Благодаря пористой структуре модифицированного хитозана препараты будут сохраняться дольше и не позволят развиться в ране бактериальным инфекциям.
Ученые намерены отработать технологию изготовления повязок, оформить патент и зарегистрировать разработку как медицинское изделие, уточнили в пресс-службе НГТУ.