Дикий медведь прогулялся по деревне под Тарой

В деревне Бобровка Тарского района местные жители заметили на дороге следы медведя. По версии сельчан, дикое животное искало пропитание перед зимней спячкой.
Жители деревни предполагают, что медведь хотел поживиться домашним скотом, однако остался без добычи и ушел обратно.
«Судя по всему, медведь прошел по окраине деревни. Скорее всего, он пытался догнать кобылу с новорожденным жеребенком. Но лошадь так просто не отдаст малыша. В наших краях медведи сегодня — не редкость, поэтому, конечно, мы опасаемся за сохранность поголовья лошадей и КРС», — рассказала «Тарскому Прииртышью» местная жительница Ольга Бенке.
Во избежание заходов диких животных в деревни специалисты советуют не создавать вокруг сел свалок из пищевых отходов.
Медведи очень редко нападают на человека, но если вы вдруг столкнетесь с диким животным, то необходимо сохраняться спокойствие, не кричать, а также стараться медленно отходить от хищника, не отводя от него взгляд.