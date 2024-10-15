Дикий медведь прогулялся по деревне под Тарой

«Судя по всему, медведь прошел по окраине деревни. Скорее всего, он пытался догнать кобылу с новорожденным жеребенком. Но лошадь так просто не отдаст малыша. В наших краях медведи сегодня — не редкость, поэтому, конечно, мы опасаемся за сохранность поголовья лошадей и КРС», — рассказала «Тарскому Прииртышью» местная жительница Ольга Бенке.