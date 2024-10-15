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Работу на ярмарке вакансий помогут найти жителям Вахитовского и Приволжского районов

Горожан ждут завтра, 16 октября, с 10:00 до 12:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В филиале центра занятости населения Вахитовского и Приволжского районов завтра, 16 октября, состоится ярмарка вакансий. Горожан будут ждать с 10:00 до 12:00, вход на мероприятие свободный.

Филиал находится по адресу: ул. Братьев Касимовых, 22/7. Дополнительную информацию можно уточнить по электронной почте cznkazan.vahpriv@tatar.ru или по телефону: +7 (843)224−86−83.

На площадках традиционных сельскохозяйственных ярмарок жителям продолжают предлагать вакантные места на предприятиях города. Так, в минувшие выходные из более 300 посетителей 25 человек заинтересовались работой и прошли первое собеседование.

На мини-ярмарке вакансий были представлены АО «Радиоприбор», АО «Казанский Жировой комбинат», НИИ «ФКП ГосНИИХП», АО «Промтех-Казань», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».

Всего за все время проведения мини-ярмарок 32 человека нашли работу на предприятиях города, уточнили в пресс-службе ведомства. Подобные мероприятия будут проходить в столице РТ каждую субботу до конца декабря на торговых площадках.

Напомним, что в октябре дни работодателя и ярмарки вакансий проходят во всех районах Казани.

На прошедшей 28 сентября мини-ярмарке казанцам предложили более 1400 рабочих мест, из них свыше 300 были ориентированы на пожилых горожан.

занятость