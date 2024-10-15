Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский рэпер Ка скончался в возрасте 52 лет

Стало известно о смерти бруклинского рэпера Касима Райана, известного под псевдонимом Ка. Хип-хоп-исполнитель «неожиданно скончался» в прошлую субботу, 12 октября, в Нью-Йорке, сообщили его представители в соцсетях. Ему было 52 года.
Источник: Звук

Стало известно о смерти бруклинского рэпера Касима Райана, известного под псевдонимом Ка. Хип-хоп-исполнитель «неожиданно скончался» в прошлую субботу, 12 октября, в Нью-Йорке, сообщили его представители в соцсетях. Ему было 52 года.

Ка также работал капитаном пожарной службы. Несмотря на свою занятость, ему удалось выпустить 11 сольных альбомов.

Его первый большой прорыв произошел в 90-х с Natural Elements, андерграундной нью-йоркской группой. Однако Ка недолго был в составе коллектива. В 2008 году увидел свет его сольный дебютник Iron Works, который привлек внимание рэпера GZA, музыканта группы Wu-Tang Clan. Тот пригласил Касима принять участие в записи трека Firehouse для его будущего альбома Pro Tools (2008).

В течение нескольких лет Ка из местного рэпера превратился в музыканта, уважаемого на национальном уровне. Последний его альбом The Thief Next to Jesus вышел в августе этого года.

Ранее стало известно о кончине певца, композитора и народного артиста РФ Вячеслава Добрынина.