Американский рэпер Ка скончался в возрасте 52 лет

Его первый большой прорыв произошел в 90-х с Natural Elements, андерграундной нью-йоркской группой. Однако Ка недолго был в составе коллектива. В 2008 году увидел свет его сольный дебютник Iron Works, который привлек внимание рэпера GZA, музыканта группы Wu-Tang Clan. Тот пригласил Касима принять участие в записи трека Firehouse для его будущего альбома Pro Tools (2008).