Американский рэпер Ка скончался в возрасте 52 лет

Стало известно о смерти бруклинского рэпера Касима Райана, известного под псевдонимом Ка. Хип-хоп-исполнитель «неожиданно скончался» в прошлую субботу, 12 октября, в Нью-Йорке, сообщили его представители в соцсетях. Ему было 52 года.
Ка также работал капитаном пожарной службы. Несмотря на свою занятость, ему удалось выпустить 11 сольных альбомов.
Его первый большой прорыв произошел в 90-х с Natural Elements, андерграундной нью-йоркской группой. Однако Ка недолго был в составе коллектива. В 2008 году увидел свет его сольный дебютник Iron Works, который привлек внимание рэпера GZA, музыканта группы Wu-Tang Clan. Тот пригласил Касима принять участие в записи трека Firehouse для его будущего альбома Pro Tools (2008).
В течение нескольких лет Ка из местного рэпера превратился в музыканта, уважаемого на национальном уровне. Последний его альбом The Thief Next to Jesus вышел в августе этого года.
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