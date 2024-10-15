В Волгограде и области потеплело в роддомах и школах

«В Волгограде по данным на вечер 14 октября отопление подано во все роддома, ряд других учреждений здравоохранения и образования. Идет поэтапный запуск тепла в многоквартирные дома. К вечеру понедельника теплоноситель подали в 1 069 МКД», — подтверждают в мэрии.