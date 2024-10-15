В Волгограде и области потеплело в роддомах и школах

Уже 500 социальных объектов получают тепло в Волгоградской области, отчитались в обладминистрации. Запущено больше 300 котельных, отапливаются детсады и школы, медучреждения и многоквартирный жилой фонд.
«В Волгограде по данным на вечер 14 октября отопление подано во все роддома, ряд других учреждений здравоохранения и образования. Идет поэтапный запуск тепла в многоквартирные дома. К вечеру понедельника теплоноситель подали в 1 069 МКД», — подтверждают в мэрии.
Остальным жителям региона придется мерзнуть еще как минимум пять дней. Столько, по данным регионального комитета ЖКХ, понадобится на полномасштабный запуск тепла.