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В Волгограде и области потеплело в роддомах и школах

Остальным жителям региона придется мерзнуть еще как минимум 5 дней — столько, по данным облкомитета ЖКХ, нужно для полномасштабного запуска тепла.

Уже 500 социальных объектов получают тепло в Волгоградской области, отчитались в обладминистрации. Запущено больше 300 котельных, отапливаются детсады и школы, медучреждения и многоквартирный жилой фонд.

«В Волгограде по данным на вечер 14 октября отопление подано во все роддома, ряд других учреждений здравоохранения и образования. Идет поэтапный запуск тепла в многоквартирные дома. К вечеру понедельника теплоноситель подали в 1 069 МКД», — подтверждают в мэрии.

Остальным жителям региона придется мерзнуть еще как минимум пять дней. Столько, по данным регионального комитета ЖКХ, понадобится на полномасштабный запуск тепла.

ЖКХ