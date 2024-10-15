Антисептик против мыла: чем лучше мыть руки?

Медики того времени могли принимать роды после вскрытия трупа, что приводило к регулярным вспышкам инфекций в лечебных заведениях. Мытье же рук, несмотря на то что существовало в человеческой традиции еще со времен Древней Греции, долгое время оставалось по большей части религиозной процедурой. Так, в Древнем Риме нельзя было взаимодействовать с сакральными предметами без предварительного омовения рук. А согласно еврейским верованиям, немытые руки могли стать порталом, через который демоны попадут в тело. Однако со временем традиция очищать руки пропала: в умах европейцев она стала ассоциироваться с общественными банями, которые являлись центрами распущенного поведения и проституции в Средние века. Против мытья рук выступали и низшие, и высшие слои общества, которые считали это «противной и отвратительной процедурой».