В центре Уфы столкнулись четыре авто: есть пострадавший

Сегодня утром, 15 октября, в центре Уфы столкнулись четыре авто. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции города.
Согласно предварительным данным, водитель Renault Megane при выезде с парковки на улице Карла Маркса столкнулся с Porsche Cayenne. От удара «Рено» врезался в припаркованные Renault Duster и Lada Niva. В результате происшествия водитель «Рено» получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.
По факту инцидента началось административное расследование.
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