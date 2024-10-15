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В центре Уфы столкнулись четыре авто: есть пострадавший

В Уфе в массовом ДТП пострадал водитель Renault Megane
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 15 октября, в центре Уфы столкнулись четыре авто. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции города.

Согласно предварительным данным, водитель Renault Megane при выезде с парковки на улице Карла Маркса столкнулся с Porsche Cayenne. От удара «Рено» врезался в припаркованные Renault Duster и Lada Niva. В результате происшествия водитель «Рено» получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

По факту инцидента началось административное расследование.

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