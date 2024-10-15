Роспотребнадзор ответил на жалобы жителей на запах гари в центре Перми

Роспотребнадзор Пермского края прокомментировал сайту perm.aif.ru жалобы жителей Перми на запах гари в центре города.
Речь идёт о неприятном явлении, с которым столкнулись пермяки 14 и 15 октября. Как рассказали perm.aif.ru встревоженные жители города, по утрам на центральных улицах стал ощущаться стойки запах гари.
«Пахнет как после пожара и как будто дымка стоит в городе», — поделились жители Перми.
В частности, неприятный запах заметили на улице Ленина в районе ЦУМа, а также в других частях улицы. Сайт perm.aif.ru уточнил информацию в управлении Роспотребнадзора Пермского края. В ведомстве сообщили, что у явления есть возможное объяснение.
«Информации о выбросах или аварийных ситуациях не поступало в Управление», — сообщили perm.aif.ru в ведомстве.
По данным краевого управления, причина инцидента может крыться в погоде. Из-за отсутствия ветра воздух в центре города застаивается вместе с запахами.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о густом тумане, с которым жители Перми столкнулись утром 15 октября. Пермяки заметили клубы в воздухе как в центре города, так и в некоторых отдалённых районах.