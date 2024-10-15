Роспотребнадзор ответил на жалобы жителей на запах гари в центре Перми

В частности, неприятный запах заметили на улице Ленина в районе ЦУМа, а также в других частях улицы. Сайт perm.aif.ru уточнил информацию в управлении Роспотребнадзора Пермского края. В ведомстве сообщили, что у явления есть возможное объяснение.