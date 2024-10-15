В мэрии Екатеринбурга не знают, как быть с брошенными автомашинами

Отметим, действительно в России нет единого регламента по вывозу брошенных машин. Более того, такое понятие даже отсутствует в законодательстве. Принимать нормативные акты по решению вопроса с бесхозными автомобилями могут регионы. В Москве, например, после заявки о бесхозном автомобиле в администрацию, выясняется владелец и его адрес. Ему сообщают о претензиях по поводу брошенной машины. Если реакции не последовало, создается комиссия, которая обследует авто. Собственника еще раз предупреждают, что машину нужно привести в порядок или убрать. Если в течение двух недель ничего не изменилось — машина принудительно перемещается на спецстоянку. У владельца есть 90 дней, чтобы забрать ее оттуда (разумеется, оплатив эвакуацию и хранение). Если этого не происходит, автомобиль переходит в собственность муниципалитета.