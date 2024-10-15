В мэрии Екатеринбурга не знают, как быть с брошенными автомашинами

Как сообщил начальник отделения ДПС и розыска Госавтоинспекции Екатеринбурга майор полиции Антон Попов, с начала 2024 года с улиц уральской столицы было принудительно эвакуировано 10 396 автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Что же касается автомобилей, припаркованных в течение длительного времени, но без нарушения ПДД, меру по принудительной эвакуации применить не получается из-за отсутствия нормативной правовой базы.
«Фактически имеет место не эвакуация, а перемещение транспортного средства. При этом нет четко определенного центра принятия решения о таком перемещении», — рассказал майор Попов.
Он отметил, что в соседнем Челябинске такое решение принимает специальная комиссия, создаваемая управлением благоустройства города. Если брошенный автомобиль мешает проведению дорожных или благоустроительных работ или, по мнению собственников земли под ним, просто «портит вид», представители спецкомиссии связываются с Госавтоинспекцией.
ГАИ устанавливает владельца автомобиля. После этого собственник имеет возможность добровольно убрать машину. Если владелец не выходит на связь или отказывается перемещать машину, ее эвакуатором увозят на спецстоянку.
Как пояснили заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Екатеринбурга Сергей Яскевич и председатель комитета административных органов Евгений Клюжин, несмотря на наличие соответствующего решения ЕГД прошлых лет, применять его сложно. Дело в том, что, во-первых, неясен инициатор перемещения брошенного автомобиля. Кто-то должен обратиться по поводу правильно припаркованной, но не используемой машины, и этот «кто-то» должен иметь право на такое обращение. Вторая сложность — установление собственника бесхозного транспортного средства. На тезис одного из депутатов поручить это квартальным Клюжин парировал, что у них нет полномочий работать с персональными данными владельцев брошенных автомобилей. Следовательно, все равно необходимо участие представителей полиции. Третье — кто будет оплачивать такое перемещение. Отдельной строки в бюджете Екатеринбурга на эти цели нет, а работать бесплатно эвакуаторщики не станут.
На заседании комиссии ЕГД решения найдено не было. Депутаты решили вернуться к этому вопросу через две недели и пригласить еще и представителей правового департамента мэрии и комитета благоустройства города.
Отметим, действительно в России нет единого регламента по вывозу брошенных машин. Более того, такое понятие даже отсутствует в законодательстве. Принимать нормативные акты по решению вопроса с бесхозными автомобилями могут регионы. В Москве, например, после заявки о бесхозном автомобиле в администрацию, выясняется владелец и его адрес. Ему сообщают о претензиях по поводу брошенной машины. Если реакции не последовало, создается комиссия, которая обследует авто. Собственника еще раз предупреждают, что машину нужно привести в порядок или убрать. Если в течение двух недель ничего не изменилось — машина принудительно перемещается на спецстоянку. У владельца есть 90 дней, чтобы забрать ее оттуда (разумеется, оплатив эвакуацию и хранение). Если этого не происходит, автомобиль переходит в собственность муниципалитета.