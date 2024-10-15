«Сообщила, что случайно подожгла занавеску». Под Минском две маленькие девочки 3 и 5 лет заживо сгорели при пожаре в частном доме

Под Минском девочки 3 и 5 лет заживо сгорели на пожаре в доме из-за занавески. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Говорится, что вечером 14 октября в момент ликвидации пожара в частном доме, расположенном в агрогородке Сеница Минского района, спасатели обнаружили тела двух девочек в возрасте 3 и 5 лет без признаков жизни с сильными термическими повреждениями.
По предварительным данным, мать погибших вместе с отцом была в соседней комнате в тот момент, когда к ним подбежала девочка и сказала, что случайно подожгла занавеску. Женщина выбежала на улицу, оставив малолетних дочерей в доме. Супруг пытался самостоятельно потушить возгорание, но результата это не принесло. Мужчина с термическими ожогами был доставлен в больницу.
«Их две маленькие дочки от полученных травм скончались на месте», — сказано в сообщении.
Удалось установить, что оба родителя были в состоянии алкогольного опьянения. В СК уточнили, что речь идет про 2,52 и 3 промилле в крови. Также сказано, что в семье воспитывался годовалый ребенок. Он не пострадал, так как остался у бабушки в Минске. Уточняется, что указанная семья не находилась в социально опасном положении.
В ведомстве отметили, что предварительно рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе и неосторожное обращение детей с огнем. Заведено уголовное дело по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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