«Сообщила, что случайно подожгла занавеску». Под Минском две маленькие девочки 3 и 5 лет заживо сгорели при пожаре в частном доме

Удалось установить, что оба родителя были в состоянии алкогольного опьянения. В СК уточнили, что речь идет про 2,52 и 3 промилле в крови. Также сказано, что в семье воспитывался годовалый ребенок. Он не пострадал, так как остался у бабушки в Минске. Уточняется, что указанная семья не находилась в социально опасном положении.