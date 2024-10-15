Более тысячи домов в Волгограде уже начали получать тепло

В понедельник в Волгограде начался отопительный сезон — первыми стали нагреваться батареи в роддомах, некоторых больницах, садиках и школах — там, где руководители подали заявку на пуск тепла. И хотя городские власти объявили датой начала отопительного сезона в жилых домах 17 октября, некоторые МКД еще с вечера 14 октября начали получать тепло. Как сообщает мэрия, батареи нагреваются уже в 1069 домах.
В течение недели тепло станет во всех многоквартирных домах. И если в отдельных квартирах по-прежнему будут ледяные батареи, то проблему нужно будет искать внутри дома вместе со своей УК. Кстати, на Волгоград надвигается небольшое потепление, и скорее всего, горожане согреются очень быстро, еще и откроют окна.